Enna: l’ANPI al Neglia-Savarese per l’80° anniversario della Liberazione

A conclusione di un ciclo di incontri nelle scuole secondarie di primo grado di Enna (“Garibaldi” dell’I.C. “E. De Amicis”, “Pascoli” di Enna e “Verga” di Calascibetta dell’I.C. “Santa Chiara”), in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione che ricorre il prossimo 25 aprile, il Prof. Renzo Pintus, presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) di Enna, ha incontrato gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. “F.P. Neglia-N. Savarese” di Enna.

Ciò al fine del “recupero della memoria di ciò che questa data, fondamentale per la nostra storia, rappresenta, convinti come siamo che la nostra Repubblica è nata dalla Resistenza e che i principi democratici di libertà, uguaglianza, giustizia sociale, ripudio della guerra e solidarietà, affermati nella nostra Costituzione, debbano costituire patrimonio irrinunciabile di ogni cittadina italiana e di ogni cittadino italiano” come lo stesso Pintus ha ribadito.

Il progetto “La mia scuola tra guerra, liberazione, nascita della Repubblica e Costituzione”, nato dal protocollo d’intesa fra Ministero dell’Istruzione e del Merito, ANPI e altre associazioni partigiane, rappresenta l’occasione per approfondire la conoscenza di quanto accaduto fra il 1945 e il 1947, quando, dopo la Liberazione dell’Italia, prese avvio il percorso che avrebbe condotto alla nascita della Repubblica e alla promulgazione della Costituzione. Tale progetto verrà espletato nel triennio degli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

Ad accogliere il prof. Renzo Pintus il dirigente scolastico Maria Filippa Amaradio e i docenti Giovanni Ruggeri, Sabrina Roccaforte e Demetrio Cardaci che, assieme agli alunni, hanno animato la conversazione con diverse domande.