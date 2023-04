La Questura di Enna comunica che per motivi logistici il sito scelto per le celebrazioni del 171° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, in programma domani, mercoledì 12 aprile, non è più il Museo del Mito ma il Teatro Garibaldi del capoluogo. Si ribadisce l’invito alla partecipazione rivolto alla cittadinanza intera.

PUBBLICITÀ