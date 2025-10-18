Enna, l’Anief rinnova le cariche: Fabio Lucio Ingraiti alla guida provinciale del sindacato

PUBBLICITÀ

Presso la sede nazionale dell’Anief, a Palermo, si è svolto il Congresso regionale dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief). L’evento ha riunito delegati provenienti da tutte le province siciliane per eleggere il presidente regionale e i presidenti provinciali dell’associazione.

PUBBLICITÀ

La giornata si è aperta con l’intervento del presidente nazionale dell’Anief, prof. Marcello Pacifico, che ha sottolineato l’importanza del ruolo del sindacato nel difendere i diritti del personale scolastico e nel contribuire alla costruzione di una scuola più giusta ed equa. Pacifico ha ribadito come la missione dell’Anief sia quella di “dare voce a tutti i lavoratori della scuola, promuovendo la parità di trattamento, la stabilità del personale e il riconoscimento pieno del valore professionale dei docenti e del personale ATA”. Il presidente ha inoltre evidenziato la necessità di continuare il dialogo con le istituzioni per affrontare le criticità del sistema scolastico, puntando su formazione, innovazione e meritocrazia.

PUBBLICITÀ

Al termine dei lavori si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche regionali e provinciali.

È stato riconfermato alla presidenza regionale il professore Giovanni Portuesi, figura di riferimento per l’associazione, che continuerà a guidare l’Anief Sicilia con competenza e spirito di servizio.

Per la provincia di Enna è stato eletto il professore Fabio Lucio Ingraiti, che continuerà il suo impegno sindacale con rinnovato entusiasmo. La sua elezione è stata accolta con grande apprezzamento da parte dei colleghi, riconoscendone la dedizione e la professionalità dimostrate negli anni di collaborazione con l’associazione. Il professore Ingraiti proseguirà la propria attività in sinergia con la nuova sede Anief di Enna, recentemente inaugurata in via Trieste n. 27, punto di riferimento per il personale scolastico del territorio.

Il congresso si è concluso con un messaggio di coesione e rinnovamento: l’Anief continuerà a sostenere docenti e personale scolastico, valorizzando la scuola come motore di crescita sociale e culturale per il territorio siciliano.