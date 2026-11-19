Enna, Landini incontra i lavoratori del cantiere ferroviario di Mulinello

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Si è svolta ieri, alla presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, l’assemblea dei lavoratori del Consorzio Pacaed, impegnati nella realizzazione del lotto ferroviario Enna Nuova-Dittaino, lungo la linea Palermo-Catania.

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L’incontro, tenutosi nel cantiere di Mulinello, è stato dedicato alle ragioni dello sciopero generale del 20 novembre e alle principali questioni che riguardano il mondo del lavoro.

Nel corso dell’assemblea si è discusso dell’andamento occupazionale nel settore delle costruzioni in Sicilia, sostenuto negli ultimi anni dagli appalti pubblici, dagli investimenti del Pnrr e dagli effetti del Superbonus. Secondo la Cgil, tuttavia, alla crescita dell’occupazione non è corrisposto un adeguato miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori, anche a causa dell’aumento del costo della vita e della riduzione del potere d’acquisto dei salari.

Tra gli argomenti affrontati anche il sistema fiscale, con particolare riferimento al peso dell’Irpef sui redditi da lavoro dipendente e sulle pensioni. Il sindacato ha ribadito la richiesta di una maggiore equità fiscale, di salari più elevati e di maggiori investimenti nei servizi pubblici.

L’assemblea ha inoltre affrontato il tema del diritto di sciopero, che, secondo la Cgil, «va difeso contro ogni deriva autoritaria e ogni tentativo di limitare la libertà di protesta e di dissenso».

L’incontro con Landini si inserisce nelle iniziative sindacali organizzate in vista della mobilitazione del 20 novembre.