Enna: l’Anac rileva irregolarità all’Asp, la Cgil esprime preoccupazione

“Da cittadini ennesi ci aspettiamo una sanità efficiente con i pronti soccorso pronti ad affrontare le emergenze in tempi brevi, con liste per la diagnostica inesistenti, insomma una sanità a passo d’uomo e una ‘umanizzazione’ del servizio sanitario ennese, ma ci ritroviamo con una sanità, a dire dell’ANAC, ‘con gravi irregolarità per eccessivo ricorso alla pratica della proroga negli appalti’”. E’ quanto dichiarato dal segretario generale della funzione pubblica Cgil di Enna Alfredo Schilirò e dal segretario generale della Camera del Lavoro Cgil Antonio Malaguarnera.

L’ANAC è un’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell’azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa, quindi secondo i sindacalisti della Cgil è l’unico ente preposto a prevenire i reati di corruzione nella pubblica amministrazione.

“Da quando leggiamo sulla stampa – aggiungono Schilirò e Malaguarnera – si tratta di reiterato e ingiustificato ricorso a proroghe di servizi, inefficace svolgimento di vigilanza e controlli, inidonea predisposizione di documenti di gara, molteplici e diffusi inadempimenti comunicativi presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Questo modo di operare – sostengono Schilirò e Malaguarnera – lede i principi di economicità e di efficienza del servizio pubblico a sostegno degli interessi dei cittadini, invece notiamo – aggiungono – che si perpetua senza limiti l’uso della proroga, nonostante le norme consentono la proroga solo con carattere di eccezionalità e di temporaneità”.

“Ci aspettavamo che l’Azienda Sanitaria di Enna si attivasse per ridurre le liste di attesa per gli esami diagnostici, si attivasse per ridurre le file al Cup, si attivasse per snellire i pronto soccorso e rafforzare le guardie mediche, si attivasse per rafforzare il dipartimento di salute mentale, invece constatiamo che la sanità è al collasso mentre si prorogano gli affidamenti ma fino a quando?” concludono amareggiati Schilirò e Malaguarnera.