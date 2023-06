Enna, l’amministrazione critica l’operato dell’opposizione: “A rischio numerosi eventi”

Si pubblica di seguito nota stampa dei gruppi consiliari di Italia Viva, Mpa, Uniti per Enna e Liberamente in merito al consiglio comunale di stasera ad Enna.

Durante il consiglio comunale di stasera, l’amministrazione aveva portato in aula diverse proposte: l’inserimento delle risorse necessarie a garantire lo svolgimento della festa della Madonna, quelle per garantire lo svolgimento del Premio Neglia e della Via dei Tesori e infine quelle per finanziare lo svolgimento della stagione estiva ennese. Ci dispiace che la nuova e composita opposizione abbia stravolto la manovra portata in aula dall’amministrazione proponendo un sub emendamento volto ad eliminare le risorse necessarie per lo svolgimento del Premio Internazionale Neglia, per la Via dei Tesori, per l’estate ennese e le festività religiose di quartiere. Ci dispiace ed è la ragione per cui ci siamo opposti.

Ci dispiace ancora di più, peraltro, che alla prima occasione utile il gruppo Siamo Enna abbia dimostrato il ribaltone, votando contro il Premio Neglia e la Via Dei Tesori, che fino a qualche giorno fa invece venivano sostenuti in primo luogo dall’ex assessore Campanile, che aveva gestito in passato queste iniziative in quanto tra le sue deleghe c’era proprio la cultura. Capiamo, però, che nella vita capita di cambiare idea. Da parte nostra continueremo a lavorare, per fare sì che nonostante questo Enna continui invece ad essere una città viva e attiva culturalmente.