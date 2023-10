Enna: l’amministrazione comunale accoglie delegazione di docenti dell’Università dell’Arkansas

PUBBLICITÀ

Questa mattina il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, accompagnato dall’assessore alle attività culturali, Giuseppe La Porta, ha incontrato una delegazione di docenti universitari provenienti dall’Università dell’Arkansas in missione nel capoluogo per avviare una serie di scambi culturali e scientifici e porre le basi per future collaborazioni. In particolare, i settori di interesse della delegazione sono quelli relativi alla sismologia e alle scienze alimentari.

I componenti della delegazione sono stati ospitati a Palazzo di Città e hanno illustrato gli obiettivi principali del programma di scambio che intendono proporre all’amministrazione comunale e all’Università Kore, ovvero lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche agricole tra l’Arkansas e la Sicilia in particolare nel campo della produzione di cereali (riso e grano) e di colture speciali come i pomodori. Tutto ciò basandosi sul fatto che in Arkansas è presente una forte componente siculo-americana nella popolazione e, come la Sicilia, la loro economia è trainata dall’agricoltura e dal turismo.

Della delegazione fa parte, tra gli altri, Ron Rainey, vicepresidente aggiunto del Dipartimento di Agricoltura dell’Università dell’Arkansas.

“Ho rivolto ai componenti della delegazione di studiosi americani – commenta il sindaco Dipietro – un caloroso benvenuto da parte dell’intera città, dando sin da subito la nostra disponibilità per avviare questo tipo di gemellaggio culturale e scientifico che rappresenta una importante occasione di crescita per la nostra realtà territoriale”.