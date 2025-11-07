Enna: l’Ambasciatore della Repubblica Popolare di Cina in visita alla Kore

PUBBLICITÀ

L’Ambasciatore in Italia della Repubblica popolare di Cina, Jia Guide, sarà in visita ufficiale all’università Kore di Enna martedì 11 novembre. L’Ambasciatore guiderà una delegazione composta tra gli altri dal Ministro consigliere economico e commerciale Lui Jin e dal Primo segretario dell’ambasciata Chen Zeya.

La visita alla Kore si svolge nel XX anniversario della nascita dell’ateneo ennese e a dieci anni dall’apertura dell’Istituto Confucio, l’unico in un’università del Sud Italia dopo Napoli. La Kore e l’Istituto Confucio sono sede di una rete regionale di decine di scuole di tutta la Sicilia nelle quali si insegna la lingua e la cultura cinese.

L’Ambasciatore e il suo seguito incontreranno i massimi rappresentanti della comunità accademica nell’auditorium Scelfo, dove saranno presenti le principali autorità civili, militari e religiose del capoluogo più alto d’Europa.

Nell’occasione, nell’aula magna dell’università sarà presentato il prezioso volume realizzato dall’ateneo su Prospero Intorcetta, missionario gesuita nato esattamente 400 anni fa a Piazza Armerina, divenuto famoso per avere tradotto un’opera fondamentale di Confucio in latino, contribuendo in misura fondamentale a far conoscere il grande filosofo cinese in Europa. e in tutto il mondo occidentale.

La Kore conta nella propria offerta formativa, sin dalla sua istituzione, un corso di laurea di lingue ed uno di laurea magistrale di comunicazione internazionale che rilasciano, tra gli altri, il titolo di lingua e cultura cinese. È inoltre attivo un master di diritto cinese.