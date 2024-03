Enna: l’agronomo Mario Lanzone nel cda del Parco Floristella

PUBBLICITÀ

“Ringrazio l’Assessore Scarpinato, per aver dimostrato, ancora una volta, vicinanza al Parco Minerario di Floriatella-Grottacalda. Con la qualificata presenza del dott. Lanzone, il Consiglio di Amministrazione del Parco ritorna nella sua pienezza istituzionale, potendo così adempiere a tutte le molteplici incombenze amministrative”. Lo ha affermato la deputata Eliana Longi, esprimendo soddisfazione per la surroga del componente del Consiglio di Amministrazione del Parco Minerario Regionale Minerario di “Floristella-Grottacalda”, grazie alla nomina del dott. Mario Lanzone. L’atto di subentro, così come da Statuto dell’Ente, è stato perfezionato con nomina dell’Assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.

Il dott. Mario Lanzone, agronomo e funzionario regionale presso l’ARPA di Enna, è specializzato in produzioni vegetali, progettazione e gestione delle aree verdi, parchi e giardini.

“Auspico che il Presidente Greco con il rinnovato CdA del Parco possano lavorare in sinergia affinché si arrivi ad un effettivo rilancio dell’Ente, grazie all’attivo coinvolgimento dei cittadini dei comuni associati, al definitivo restauro di Palazzo Pennisi e al ripristino della superficie boschiva gravemente danneggiata dal gravoso incendio dell’estate scorsa”, ha concluso l’On. Longi.