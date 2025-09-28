Enna, Lagoreal 1981 si presenta alla città: rilancio del settore giovanile e traguardi ambiziosi

PUBBLICITÀ

È stata una vera festa di sport quella che si è svolta lunedì scorso durante la presentazione ufficiale del Lagoreal 1981 alla città di Enna. La dirigenza del club, giunta al secondo anno consecutivo di attività, ha svelato un progetto ambizioso che guarda al futuro con entusiasmo e obiettivi chiari.

Il presidente Paolo Savarese ha illustrato la visione della società: allargare gli orizzonti con l’ingresso di nuovi soci e dirigenti, costruendo una realtà sportiva solida e duratura.

Una delle novità più significative riguarda l’istituzione del settore giovanile, che mancava da ben dieci anni. Un investimento importante che coinvolgerà circa 80 bambini, dai “piccoli amici” fino agli “esordienti”, sotto la guida esperta di Antonio Cino, nominato responsabile del settore giovanile. Questa scelta rappresenta un segnale della volontà societaria di investire sui giovani talenti del territorio, creando un percorso formativo che unisca crescita sportiva e valori educativi.

Per la prima squadra, che milita nel campionato di Seconda Categoria girone F, la società ha puntato su un mix equilibrato di esperienza e freschezza. Il nuovo mister Giuliano Nasonte ha saputo creare uno spogliatoio sereno e coeso, integrando sapientemente i nuovi innesti con i giocatori storici della squadra. L’obiettivo dichiarato è chiaro: conquistare una delle prime posizioni per ottenere il salto di categoria. Un traguardo ambizioso ma alla portata di una squadra che si presenta competitiva e ben strutturata.

Grande merito va riconosciuto all’instancabile lavoro del Direttore Sportivo e Direttore Generale Luigi Carabotta, che ha saputo reclutare nuovi talenti pronti a dare il loro contributo e talento con spirito di sacrificio e dedizione.

Il primo appuntamento ufficiale per la squadra sarà domenica prossima in trasferta a Gela, dove i ragazzi di mister Nasonte avranno l’occasione di mostrare sul campo il lavoro svolto durante la preparazione.

La presentazione ha evidenziato come il progetto del Lagoreal vada oltre i semplici risultati sportivi, lo scopo sociale è quello di portare avanti i più alti valori che lo sport insegna, costruendo una realtà fondata sull’amicizia e sulla lealtà.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, a testimonianza dell’importanza del progetto per il territorio. Tra le personalità presenti: il deputato nazionale On. Stefania Marino, il presidente del Consiglio Comunale Paolo Gargaglione, l’assessore allo sport del Comune di Enna Rosalinda Campanile e il presidente del Coni Angelo Sberna. Presenti anche i tanti sponsor che sostengono l’iniziativa.

Il Lagoreal 1981 si presenta quindi come una realtà in crescita, che guarda al futuro con ottimismo e determinazione.

Fabio Marino