Enna: Lago di Pergusa prosciugato, raccolta firme del Pd

Domenica banchetto con raccolta firme all’ingresso dell’autodromo organizzato dal Partito Democratico sulla situazione in cui versa il Lago di Pergusa.

“La situazione è ormai insostenibile – comunica il segretario comunale del Pd Giuseppe Seminara – il Lago di Pergusa, pressoché prosciugato, è ad un passo da produrre un disastro ambientale, sanitario e socio-economico senza precedenti. I danni non sono solo paesaggistici: flora e fauna sono minacciati, così come la salute degli abitanti, esposti ad un acquitrino stagnante e melmoso, finanche le attività economiche dell’area, in seria difficoltà e timorose per il loro futuro”.

“Adesso è il momento per una mobilitazione permanente per il Lago di Pergusa – prosegue Seminara -. Nei mesi scorsi abbiamo provato di tutto: mozioni, interrogazioni, passaggi fatti ad ogni livello, dal territorio a Roma. Non sono sufficienti le risposte ottenute. Con il tavolo tecnico immobile e i vari attori impegnati a cercare i responsabili, sentiamo la responsabilità storica di agire per uno dei simboli della nostra città. Porteremo questa raccolta firme all’attenzione del governo regionale e, soprattutto, di quello nazionale”.

La raccolta firme avverrà dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 20.