Enna: l’aggiornamento sui ricoveri Covid all’Umberto I

In data odierna, lunedì 23 novembre, i ricoverati presso l’Umberto I di Enna, colpiti dalla malattia del Coronavirus, sono 73, così distribuiti: 57 nell’Area delle Malattie Infettive, 10 i pazienti nell’Area Semintensiva, 5 in Terapia Intensiva, una paziente nell’area Covid dell’Ostetricia.

I dimessi in totale sono 39 e 12 i deceduti. Nella giornata di ieri, 22 novembre, non si sono registrati decessi.

Attivata un’altra email dal Dipartimento Prevenzione: covid19.richiestareferto@asp.enna.it per la richiesta di esiti/referti e altre informazioni, che si aggiunge a covid19.segnalazioni@asp.enna.it per tutte le segnalazioni di sospetto covid, mentre il numero 0935 516860 risponde alle numerose richieste di informazioni.