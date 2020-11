Quadro stabile, almeno numericamente, in merito ai ricoveri per COVID. Presso l’Ospedale Umberto I di Enna vi sono oggi n. 55 pazienti nell’area Malattie Infettive, 10 nella Semintensiva e 5 in Terapia Intensiva.

Si registrano purtroppo due decessi nella giornata di sabato 21 novembre; deceduti una donna di 80 anni e un paziente di 66, residente fuori provincia, ambedue, comunica l’Asp, con patologie pregresse.