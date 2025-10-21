Enna, l’AGCI Sanità Sicilia: “Serve un cambio di passo nella gestione dei servizi sociali e sanitari”

PUBBLICITÀ

L'AGCI Sanità Sicilia interviene sulla situazione del Terzo Settore ennese, esprimendo forte preoccupazione per le difficoltà operative e la mancanza di interlocuzione con le istituzioni.

«Come AGCI Sanità Sicilia, condividiamo la preoccupazione di chi, pur continuando a garantire servizi fondamentali alle persone fragili, si trova a operare in un contesto caratterizzato da ritardi, incertezze e mancanza di interlocuzione istituzionale» dichiara il delegato regionale Giuseppe Germanà.

Nel documento diffuso, l’associazione evidenzia che «il Terzo Settore ennese rappresenta un patrimonio umano, professionale ed economico di grande valore. Tuttavia, senza una governance chiara dei Piani di Zona, senza tempi certi di pagamento e senza un effettivo coinvolgimento nella coprogettazione dei servizi, questo patrimonio rischia di disperdersi».

L’AGCI Sanità Sicilia chiede che «le risorse già stanziate vengano erogate con immediatezza», che «i Piani di Zona siano riattivati in modo trasparente e partecipato», e che «si garantisca equità territoriale nella distribuzione dei fondi sociali e socio-sanitari». Tra le richieste anche «l’istituzione presso l’ASP di Enna di un tavolo permanente di confronto con le centrali cooperative, al fine di monitorare tempi, flussi finanziari e qualità dei servizi».

«Il nostro appello è rivolto ai vertici dell’ASP Enna, ai Comuni del Distretto socio-sanitario e all’Assessorato Regionale della Salute: occorre un cambio di passo. Il Terzo Settore non può continuare a subire le conseguenze di ritardi amministrativi e decisioni frammentate. L’AGCI Sanità Sicilia, in coerenza con la sua missione di tutela e promozione del movimento cooperativo, è pronta a mettere le proprie competenze e la propria rete al servizio di un percorso di ricomposizione istituzionale e di rilancio del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari. La cooperazione non chiede privilegi, ma rispetto, certezza e partecipazione».