Enna, “La voce segreta delle cose”: al via progetto tra letteratura e nuovi linguaggi

L’Istituto Comprensivo De Amicis di Enna, quale scuola capofila, coordina il progetto “La voce segreta delle cose”, finanziato dalla Regione Siciliana secondo la Circolare n. 20 del 23/10/2025.

L’iniziativa celebra la letteratura siciliana intesa come anima viva che respira nei paesaggi e custodisce le voci del passato, un viaggio poetico dove l’opera di Simona Lo Iacono dà parola a ciò che solitamente resta in silenzio, trasformando l’isola in uno spazio narrativo universale. L’innovazione metodologica del percorso risiede nel superamento della lettura frontale a favore di un dialogo tra le arti, trasformando la pagina scritta in un’esperienza sensoriale e collettiva che coinvolge attivamente gli studenti nella produzione culturale attraverso la scrittura e il teatro.

Cuore del progetto è la creazione dell’antologia “Dialoghi con l’autrice”, edita da Euno Edizioni, per la quale i ragazzi non solo scriveranno testi originali ma realizzeranno anche booktrailer e podcast dedicati proprio ai racconti da loro composti, imparando a narrare la propria creatività con i linguaggi visivi e digitali del futuro.

Questa officina di pensiero e bellezza vede la partecipazione dell’I.C. Santa Chiara di Enna, dell’I.C. G. Mazzini di Valguarnera, dell’I.C. S.G. Bosco-Europa di Barrafranca, dell’I.C. Chinnici Roncalli e dell’I.C. Falcone-Cascino di Piazza Armerina, del Liceo Artistico L. e M. Cascio di Enna, dell’Istituto Professionale Federico II di Enna, dell’IIS Majorana-Cascino di Piazza Armerina e dell’IIS G. Falcone di Barrafranca. Collaborano alla realizzazione dell’iniziativa i partner esterni: Associazione Dante Alighieri – Comitato di Enna, la casa editrice Euno Edizioni, la Libreria Mondadori di Enna, la Biblioteca HENNAION e la Compagnia dell’Arpa.