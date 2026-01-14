Enna, “La voce segreta delle cose”: al via progetto tra letteratura e nuovi linguaggi

35 minuti ago
progetto “La voce segreta delle cose”
PUBBLICITÀ    

L’Istituto Comprensivo De Amicis di Enna, quale scuola capofila, coordina il progetto “La voce segreta delle cose”, finanziato dalla Regione Siciliana secondo la Circolare n. 20 del 23/10/2025.

PUBBLICITÀ    

L’iniziativa celebra la letteratura siciliana intesa come anima viva che respira nei paesaggi e custodisce le voci del passato, un viaggio poetico dove l’opera di Simona Lo Iacono dà parola a ciò che solitamente resta in silenzio, trasformando l’isola in uno spazio narrativo universale. L’innovazione metodologica del percorso risiede nel superamento della lettura frontale a favore di un dialogo tra le arti, trasformando la pagina scritta in un’esperienza sensoriale e collettiva che coinvolge attivamente gli studenti nella produzione culturale attraverso la scrittura e il teatro.

Cuore del progetto è la creazione dell’antologia “Dialoghi con l’autrice”, edita da Euno Edizioni, per la quale i ragazzi non solo scriveranno testi originali ma realizzeranno anche booktrailer e podcast dedicati proprio ai racconti da loro composti, imparando a narrare la propria creatività con i linguaggi visivi e digitali del futuro.

Questa officina di pensiero e bellezza vede la partecipazione dell’I.C. Santa Chiara di Enna, dell’I.C. G. Mazzini di Valguarnera, dell’I.C. S.G. Bosco-Europa di Barrafranca, dell’I.C. Chinnici Roncalli e dell’I.C. Falcone-Cascino di Piazza Armerina, del Liceo Artistico L. e M. Cascio di Enna, dell’Istituto Professionale Federico II di Enna, dell’IIS Majorana-Cascino di Piazza Armerina e dell’IIS G. Falcone di Barrafranca. Collaborano alla realizzazione dell’iniziativa i partner esterni: Associazione Dante Alighieri – Comitato di Enna, la casa editrice Euno Edizioni, la Libreria Mondadori di Enna, la Biblioteca HENNAION e la Compagnia dell’Arpa.

PUBBLICITÀ