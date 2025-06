Enna: “La Voce degli Alberi”, poesia e natura in cuffia al Giardino di Dafne

PUBBLICITÀ

Oggi, venerdì 27 giugno, alle ore 18:00, presso il Giardino di Dafne a Pergusa, andrà in scena “La Voce degli Alberi”, una performance sonora in cuffia curata da Preziosa Salatino e Teatro Atlante (PA).

Un’esperienza teatrale fuori dai luoghi convenzionali e immersa nella natura: il pubblico, munito di cuffie wireless ad alta definizione, potrà passeggiare, sedersi all’ombra e lasciarsi trasportare da poesie e storie che mettono al centro la relazione con gli alberi e il pianeta. L’iniziativa invita a riconnettersi con gli spazi verdi e a riflettere sull’importanza della natura nella vita quotidiana e nella sopravvivenza umana. Tecnologia e arte si fondono, quindi, in una narrazione intima, sensoriale e coinvolgente.

Preziosa Salatino, calabrese di origine e palermitana d’adozione, è attrice, regista e autrice. Fondatrice del Teatro Atlante, si occupa di formazione e Teatro dell’Oppresso, e ha all’attivo numerosi spettacoli e pubblicazioni.

Il Giardino di Dafne, in via Dafne a Pergusa (adiacente alle piscine scoperte), è un’area verde comunale curata da un gruppo di associazioni: Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, La Quercia, Associazione Culturale Mondoperaio, Garage Arts Platform, SAE – Segretariato Attività Ecumeniche, Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei. L’ingresso all’evento è gratuito, ma i posti sono limitati e la prenotazione online è obbligatoria tramite il seguente link https://forms.gle/bwNFT2MueSHcVdcF8. Spettacolo adatto per pubblico dai 14 anni in su. Si consiglia di portare con sé un telo o lenzuolo, acqua e repellente per insetti. Per informazioni: garage.enna@gmail.com, 366 8725778 (Mario Margani).

L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.