Enna: la “Spartenza” rinviata alla mattina del 4 maggio

La Confraternita Collegio San Giuseppe di Enna ha comunicato, attraverso i propri canali social, che la tradizionale “Spartenza” si terrà domenica prossima, 4 maggio, con il seguente programma.

Alle ore 11:00, le confraternite si recheranno dal Duomo alla chiesa di San Francesco di Paola, dove si svolgerà la messa. Alle ore 12:00, benedizione dei campi presso il Castello di Lombardia; a seguire, le confraternite scenderanno al Duomo per eseguire l’antico rituale di divisione dei simulacri, la “Spartenza”, con la presenza dello Spirito Santo. Successivamente, le confraternite, con i rispettivi simulacri, torneranno nelle rispettive chiese.

La processione, che secondo tradizione era prevista per oggi, era stata rinviata per la scomparsa di Papa Francesco e si terrà quindi domenica prossima, per rispettare i nove giorni di lutto.