Enna: la Sp 2 Bivio Kamut riapre al transito in entrambi i sensi di marcia

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia, con l’ordinanza n° 6 ha disposto dalle 19 di stasera, 11 aprile, la riapertura al transito veicolare della Sp 2 bivio Kamut in entrambi i sensi di marcia. La decisione a seguito del sopralluogo avvenuto questa mattina alla presenza dei tecnici del Libero Consorzio, del Comune e della ditta che ha effettuato i lavori di messa in sicurezza delle pendici.

I tecnici hanno, infatti, constatato il cessato pericolo di caduta di materiale dalla pendice interessata dall’intervento resosi necessario per lo smottamento avvento a seguito delle piogge lo scorso 7 e 8 marzo, tanto da determinarne la chiusura. Dalla verifica risulta che l’intervento così come programmato per la messa in sicurezza delle pendici è completo nella sua efficienza e funzionalità.

La strada risulta così percorribile in sicurezza in entrambi i sensi di marcia.