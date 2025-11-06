Enna, la solidarietà viaggia su due ruote: successo per il progetto “Cicli solidali”

PUBBLICITÀ

Sta riscuotendo grande successo la collaborazione tra la cooperativa Aleteia e l’associazione HOPE APS, che gestisce l’Emporio Caritas, nella distribuzione dei beni di prima necessità ai soggetti svantaggiati della città di Enna.

Il progetto, denominato “Cicli solidali” e cofinanziato da Fondazione con il Sud, ha come missione la distribuzione dei beni alimentari messi a disposizione dall’associazione HOPE APS e da Caritas attraverso bike cargo a pedalata assistita, raggiungendo persone fragili che hanno difficoltà a recarsi presso l’Emporio.

È stato così raggiunto un importante traguardo con il servizio “EN-rider”, rivolto alle persone in difficoltà. Attraverso questo servizio è stato possibile raggiungere diverse tipologie di destinatari utilizzando mezzi di mobilità sostenibile a pedalata assistita.