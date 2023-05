Enna: la settimana federiciana entra nel vivo

La settimana europea federiciana entra nel vivo delle manifestazioni con l’apertura del Palio “Federico II”. Domani, sabato 13 maggio, alle ore 18,30 le squadre dei quartieri storici si raduneranno nella scalinata della chiesa di San Cataldo per la benedizione dei concorrenti e l’avvio delle gare. Gli antichi giochi di strada, svolti in collaborazione con la Uisp di Enna, verranno subito dopo disputati per le vie del centro storico, con il gran finale affidato al cavallo Baiardo in piazza Umberto.

Alle 18,30 al Circolo di Conversazione, intanto, verrà presentato il libro “beninanza” di Salvo Salerno. Dialogano con l’autore Pietro Colletta, presidente della Società “Dante Alighieri” di Enna, e Paola Rubino, presidente del Centro studi “Federico II di Svevia”. Legge e conduce l’attrice e drammaturga Elisa Di Dio.

Dalle 16,30 in poi e fino a domenica sera da piazza VI Dicembre a piazza Umberto I verrà allestito il Mercato dei Crociati, a cura di Laberna Aps di Rosa Maria Merlo e Fabio Di Fina. Al suo interno, la Taverna dei Crociati, con degustazione di antiche bevande aromatizzate e prodotti artigianali del territorio, area giochi da taverna, prove di abilità e ingegno, installazioni interattive, arena, area falconieri a cura dell’associazione Nocte Tempore di Paternò, spettacoli di giocoleria e giullarate a cura dell’associazione Regia Medievalis di Milazzo, spettacoli di marionette per i più piccini con l’ennese Agata Cammarata, e attività ricreative e giochi a cura della cooperativa sociale La Contea di Enna.

“Una sfida importante per il nostro territorio – l’ha definita l’organizzatore Di Fina – mettiamo a disposizione le nostre potenzialità e i nostri contatti in tutta l’Isola per ricreare un grande accampamento medievale che accoglie anche iniziative solidali e giochi per grandi e piccini”.

Aperture mattina e pomeriggio fino a domenica sera.

Nello stesso pomeriggio, dalle 17 in poi, inaugurazione degli stand degli artigiani del territorio ennese.

In serata, spazio alla degustazione di “pane cunzato” con olio bio delle tenute Turco e formaggio Cavalcatore, a cura dell’associazione Panificatori Cna di Enna, presieduta da Paolo Cancilleri. Nel quartiere de “La Chiazza”, in serata, street food organizzato dai commercianti del Mercatino Sant’Antonio e dal comitato di quartiere.