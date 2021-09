Enna: la sede dei vigili del fuoco ospita concorso per ispettori AIB e antincendio

Nella giornata di domani, giovedì 30 settembre, presso la sede del comando provinciale di Enna, i vigili del fuoco provenienti dalla Sicilia centro-occidentale espleteranno la prova concorsuale per la copertura di 313 posti nella qualifica di ispettore antincendi e 6 ispettori AIB. I partecipanti al concorso saranno circa 200 e la sede di Enna risulta quella con maggiori concorrenti di tutta Italia.

Il comandante provinciale, Ing. Rizzo Salvatore, ringrazia tutto il personale per la collaborazione fattiva messa in campo, in quanto nonostante ampie aule utilizzate per corsi interni ed esterni, è stato necessario, nel rispetto delle normative anti Covid 19, trasformare l’autorimessa in aula concorsi.

Vista la centralità della sede ennese si auspica che anche per il futuro il comando possa continuare a ricoprire un ruolo centrale per la formazione del personale del corpo nazionale.