Enna, la sede dei Vigili del Fuoco illuminata di verde per la Giornata PANS/PANDAS
Anche quest’anno il Comando dei Vigili del Fuoco di Enna ha aderito alla campagna internazionale PANS in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza delle Sindromi PANS/PANDAS.
Per l’iniziativa, nella serata di oggi, tutte le sedi di servizio del Comando sono state illuminate di verde, a partire dalle ore 17 e per tutta la notte.
L’adesione rientra nelle iniziative di sensibilizzazione promosse in occasione della giornata dedicata alla conoscenza delle sindromi PANS/PANDAS.