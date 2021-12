Enna: “La secessione che fa a pezzi la Scuola della Costituzione”, seminario FLC CGIL

Domani, venerdì 3 dicembre, FLC CGIL di Enna e di Caltanissetta, presieduti rispettivamente da Giuseppe Miccichè e Alberto Musca, in collaborazione con Proteo Fare Sapere di Enna e di Caltanissetta, presieduti da Basilia Lotario e Maria Gabriella Paternò, propongono un seminario formativo di alto profilo culturale, indirizzato ai lavoratori della conoscenza, con la partecipazione di autorevoli relatori di livello nazionale, “Autonomia differenziata e nuova questione meridionale: la secessione che fa a pezzi la Scuola della Costituzione”.

L’iniziativa formativa persegue la finalità di far conoscere a un pubblico vasto una problematica che cammina sottotraccia, nel silenzio assordante della politica e dei mass media, che trasformerà inevitabilmente la scuola in scuola esclusiva e regionale, con sperequazioni tra i territori e con l’emersione di una nuova questione meridionale, aggravando il divario Nord-Sud. Si tratta pertanto dell’ennesimo tentativo di attuare l’autonomia differenziata che mette in grave pericolo la Scuola della Costituzione, con tutte le conseguenze del caso sotto il profilo della qualità dell’istruzione, della centralità dei percorsi di insegnamento/apprendimento e dei diritti dei lavoratori.

In questi giorni, infatti, il Governo ha presentato il NADEF (Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza) nel quale ha inserito, tra gli allegati, il DDL recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, comma 3, Costituzione”.

Il 3 dicembre, dunque, presso la sala Elios del Garden di Pergusa (Enna) la tematica verrà affrontata dai relatori Marina Boscaino, esecutivo nazionale comitati NO AD, Massimo Villone, Professore Emerito di Diritto Costituzionale dell’Università Federico II di Napoli, Andrea del Monaco, giornalista di Huffington Post ed esperto di Fondi Europei, Alessandro Mangia, Ordinario di Diritto Costituzionale e Diritto dell’Economia dell’Università Cattolica di Milano e Graziamaria Pistorino, Segretaria FLC CGIL nazionale. Introdurrà Angela Accascina, Segretaria FLC CGIL regionale e coordinerà i lavori Lillo Fasciana, componente dell’Assemblea FLC CGIL nazionale.

Interverranno, tra gli ospiti, Adriano Rizza, Segretario generale FLC CGIL Sicilia e Alfio Mannino, Segretario generale CGIL Sicilia.

Il seminario, essendo organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio.

Per partecipare, compilare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexqhH0ulFl-JRgNvRUZTbnKQfdHZQZw1Y_v-DkV_sQ7BJQSw/viewform