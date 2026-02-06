Enna, la scuola si apre al territorio: De Amicis e Fattore PSI insieme per la co-progettazione del futuro

PUBBLICITÀ

L’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Enna riafferma il proprio ruolo di fulcro educativo e sociale lanciando il progetto “Una Bussola per il Futuro”, un’iniziativa che nasce dalla volontà di costruire un ponte solido e concreto tra il mondo dell’istruzione e il tessuto professionale locale sin dalla scuola secondaria di primo grado.

In linea con il Decreto del Ministro n. 233 del 19 novembre 2024, la scuola ha scelto di non agire isolatamente, ma di aprirsi alla collaborazione con il territorio secondo un modello pedagogico condiviso. Il cuore dell’iniziativa risiede nella co-progettazione tra l’Istituto e la società Fattore PSI, struttura multidisciplinare che fornisce servizi ad alto valore sociale.

Ogni percorso è strutturato in tre fasi: counseling, incontro con gli esperti e stage aziendale. I moduli, tutti di trenta ore, spaziano a livello tematico dall’imprenditorialità all’informatica, dalle STEM ai beni culturali, dallo sport alla cucina e al cinema, con lo scopo di intercettare gli interessi e le attitudini dei singoli alunni, affinché ciascuno intraveda una possibilità di crescita con una proiezione sul prosieguo degli studi nonché di un eventuale percorso lavorativo.