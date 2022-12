Enna: la scuola Santa Chiara apre le porte della casa di Babbo Natale

C’è la poltrona, il camino, una buca per le lettere, le ghirlande di rami d’abete, tanti pacchettini pronti per entrare nel sacco e persino un pupazzo di neve. Al plesso Ex Liceo della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Santa Chiara di Enna porte aperte da oggi alla casa di Babbo Natale. L’idea, partita dalle docenti e appoggiata dalla dirigente scolastica Maria Concetta Messina, è stata accolta con entusiasmo da tutti i piccoli alunni del plesso.

“Dopo due anni di strette misure di contenimento per la pandemia, siamo veramente felici di riaprire le porte della nostra scuola alla città – spiega Agata Cammarata, referente dell’infanzia di Enna per l’istituto Santa Chiara – la nostra casetta di Babbo Natale non può restare solo un abbellimento natalizio fine a se stesso, ma vuole accogliere bambini, nonni, genitori e soprattutto le letterine con i sogni e i desideri dei bimbi della nostra comunità”.

A partire da oggi porte aperte ai piccoli ennesi, accompagnati da genitori e nonni, al plesso Ex Liceo (in via Roma, a pochi passi dal Duomo) per regalare loro un sorriso e raccogliere nella cassetta delle lettere le loro richieste di regalo e i loro propositi di Natale.

Visite gratuite dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 16. Spazio aperto per foto e selfie.