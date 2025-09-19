Enna: la scuola di formazione politica Med Mez riparte con un dibattito sulla Palestina

PUBBLICITÀ

Una serata di alto spessore culturale ha segnato ieri la ripresa delle attività della Scuola di Formazione Politica “Napoleone Colajanni” del centro studi Mediterraneo e Mezzogiorno. In piazza Bovio, nel cuore di Enna, si è tenuto un incontro che ha saputo coniugare rigore storico e approfondimento, attirando un pubblico numeroso e attento.

L’evento, intitolato “Palestina: sommersi e salvati del Capitalismo Moderno”, ha visto protagonisti due esperti di caratura accademica: l’antropologo Matteo Fano del centro studi Med. Mez. e la professoressa Souadou Lagdaf, docente di storia dei paesi islamici presso l’Università di Catania. I due studiosi hanno saputo guidare il pubblico attraverso un percorso storico articolato, ripercorrendo le tappe fondamentali delle vicende palestinesi e israeliane con un approccio rigorosamente scientifico e lontano da strumentalizzazioni politiche.

Particolarmente apprezzato dai presenti è stato il taglio metodologico dell’incontro. La scelta di privilegiare una prospettiva storica rispetto a quella politica ha permesso di mantenere un clima sereno e costruttivo, che ha permesso ai partecipanti di cogliere diverse sfumatura della vicenda. I fatti sono stati esposti con tono pacato ed equidistante, offrendo alla platea spunti di riflessione preziosi per eventuali approfondimenti personali. La formula dell’incontro all’aperto si è rivelata vincente, permettendo non solo agli iscritti alla scuola ma anche ai cittadini interessati di partecipare liberamente al dibattito.

A conclusione del dialogo pubblico, la Società Cooperativa Iblea Servizi Territoriali ha organizzato un aperitivo solidale, trasformando un momento di convivialità in un’occasione di sostegno concreto. I fondi raccolti durante l’iniziativa saranno interamente devoluti a Medici Senza Frontiere, organizzazione che in questi giorni è particolarmente impegnata nei territori devastati dal conflitto.

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie a una rete di collaborazioni del tessuto culturale ennese. Oltre al centro studi Med. Mez., hanno contribuito all’organizzazione il Mondadori Bookstore di Enna, l’Associazione Siciliana della Stampa, la Società Cooperativa Iblea Servizi Territoriali e il Centro Emir Abdelkader. L’iniziativa ha inoltre ottenuto il patrocinio del Comune di Enna, che ha chiuso il transito veicolare durante il dibattito.

