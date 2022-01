Enna: la scala mobile dell’Umberto I non è per tutti

Di scale mobili ne è pieno il mondo, aeroporti, centri commerciali e anche ospedali, ma il divieto di utilizzo dai 65 anni in su è una prerogativa dell’Umberto I di Enna.

Dopo mesi di fermo, come vi avevamo raccontato, la scala torna mobile ma l’accesso è per pochi. Da qualche settimana è stato apposto un cartello che annuncia il divieto per gli ultra 65enni e per chi ha difficoltà motorie.

Peccato che il 70 per cento dell’utenza media dei nosocomi si concentra proprio in quella fascia d’età.

Gli utenti, anche con qualche piccola difficoltà a deambulare, avevano accolto bene la notizia del ripristino del servizio ma la gioia è durata poco. Per giunta in una fase così delicata della pandemia – con la variante Omicron tanto contagiosa, si veda i 587 casi in città – c’è riluttanza a prendere gli ascensori e all’ingresso dell’Umberto I ce n’è uno solo all’attivo, ma per chi non può salire le scale in totale autonomia altra scelta non c’è.

Anche il personale dirigente ma anche il personale medico-sanitario, che tutti i giorni lavora per salvare la vita delle persone, non può salire con le scale mobili.

Ma poi perché 65 e non 70 oppure 75? Sarebbe interessante sapere qual è il criterio adoperato dalla direzione per stabilire il target, chi sta bene le può prendere e chi ha qualche difficoltà no?

Incidenti di percorso in passato ci sono state ma chiunque utilizzando le scale mobili può cascare e, indipendentemente dall’età, senza un controllo all’ingresso un divieto non esime da responsabilità.

Angela Montalto