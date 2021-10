Enna: la scala “immobile” dell’ospedale Umberto I

Mobile si fa per dire, la scala dell’Umberto I. La scala che dall’ingresso consente l’accesso al Cup e ai reparti è oramai transennata da mesi e senza una spiegazione. Il suo fermo diventa un disservizio per disabili o semplicemente per persone che faticano a deambulare, dovendo affrontare un’impegnativa rampa di scala per accedere anche a tutti gli ambulatori.

Nello stesso livello – a dire il vero – c’è anche un’ascensore che consente di arrivare al Cup ed è già una buona notizia, considerato che, per recarsi sia nei reparti collocati nel padiglione blu che in quelli nell’azzurro ne funzionano da sempre uno su tre. In tempo di pandemia – come ieri mattino ci facevano notare alcuni utenti – affollare gli ascensori non dovrebbe essere consentito, soprattutto in un ospedale. Ma se a disposizione degli utenti a funzionarne sono pochissimi? Molti per giunta – per eludere i controlli all’ingresso e le difficoltà legate alla “scala immobile” – accedono da una porta secondaria, sempre aperta, sulla quale vi è il divieto d’accesso.

In un ospedale tanto recente quanto grande non riteniamo possibile vi siano problemi di manutenzione ordinaria. Ci piacerebbe dunque sapere quando sarà risolto il disservizio.

Angela Montalto