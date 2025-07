Enna, La Scala della Moda: ecco tutti i vincitori dell’edizione 2025

PUBBLICITÀ

Si è svolta domenica sera, in una gremita Piazza Umberto I a Enna, la quindicesima edizione de “La Scala della Moda”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ennese, organizzato dall’Associazione GentediDomani, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco, Banca Mediolanum, Confartigianato, Vipaj Academy e Confcommercio. Direttore artistico dell’evento è stato Joselito Pappalardo.

Un’edizione speciale, dedicata alla memoria del patron e fondatore Pippo Pappalardo, scomparso lo scorso aprile, ricordato in apertura con un momento di grande commozione: una sedia vuota sul palco, una sua foto e parole di affetto e stima da parte dei presenti. A lui è stato dedicato il memorial che ha segnato l’intera serata, nel segno del buon senso, dell’ascolto, dell’amore per i giovani e per la città, tratti distintivi del suo impegno. Una targa è stata consegnata in sua memoria a Stella Lombardo, moglie di Pippo Pappalardo, dall’assessore comunale Mirko Milano.

A condurre la serata Ruggero Sardo, con la partecipazione della madrina e presidente di giuria Miriana Trevisan, che ha impreziosito l’evento con la sua presenza.

Anche quest’anno la passerella ha ospitato le categorie Baby e Junior Moda Sicilia, Miss e Mister Moda Sicilia e Miss Over Moda Sicilia, con partecipanti provenienti da tutta Italia, ma anche da Malta e Svizzera. Le sfilate hanno visto alternarsi outfit casual ed eleganti, con uscite anche in costume per le categorie Miss e Mister Moda Sicilia e Miss Over Moda Sicilia.

Molto apprezzati i momenti moda firmati GA & Lu Kids, e gli abiti da sposa firmati Amarè, così come le uscite a tema sociale dedicate alla pace nel mondo e alla lotta contro i femminicidi. Spazio anche ai diritti dell’infanzia, grazie all’intervento di Angelo Grimaldi, vicepresidente dell’associazione organizzatrice.

Tra gli ospiti della serata, oltre alla showgirl Miriana Trevisan, anche ASD Pergusa Dance, Renegade Crew, Dance Mania Enna, i vincitori della scorsa edizione — Miss e Mister Moda Sicilia Ludovica Di Gregorio ed Ezio Gargano, Miss Over Giulia Nasello — e Martina Ferrante, Miss Moda Sicilia 2018.

In giuria, presieduta da Miriana Trevisan, l’assessore agli spettacoli del Comune di Enna Mirko Milano, i giornalisti Mariele Debole, Manuela Acqua e Filippo Occhino, il presidente provinciale di Confartigianato Peter Barreca, Carlo Di Marco, Maria Galvagno, Angelo Grimaldi, Grazia Di Benedetto, Cristina Scarpulla, Ennio Casamichele di Banca Mediolanum e Sofia Carabino.

Il titolo di Miss Moda Sicilia è andato a Valentina Marino, 19 anni, di origini siciliane ma residente a Zurigo. A lei è andata anche la fascia di Miss Svizzera in Sicilia. Mister Moda Sicilia è invece Emanuele Coco, 16 anni, di Catania. Miss Over Moda Sicilia è Maria Criscione, 55 anni, di Marina di Ragusa.

Queste le altre fasce assegnate: Miss Malta in Sicilia Cody Ellul, 18 anni, di Malta; Miss Città di Enna Alessia Augusto La Paglia, 16 anni, di Calascibetta; Mister Città di Enna Alessandro Tasso, 19 anni, di San Cataldo; Miss delle Miss Marisol Balsamo, 21 anni, di Barrafranca; Mister dei Mister Emanuele Coco; Miss SuperConveniente Maria Criscione; Miss Fotogenia Marisol Balsamo; Mister Fotogenia Emanuele Coco.

Categoria Baby e Junior Moda Sicilia: Miss Baby Moda Sicilia Elodie Maria Tjoctcheul, 5 anni, di Misterbianco; Mister Baby Moda Sicilia Leandro Messina, 6 anni, di Siracusa; Miss Junior Moda Sicilia Noemi Coffa, 9 anni, di Siracusa; Mister Junior Moda Sicilia Alberto Provenzano, 11 anni, di Enna; Miss Baby Enna Gioia Savasta, 4 anni, di Licata; Mister Baby Enna Nathan Saporito, 4 anni, di Licata.

Fasce speciali: Miss Cerere Dalila Burgarello, 17 anni di Calascibetta; Miss Trinacria Luana Ferlito, 23 anni svizzera; Miss Diana Aurora Zimmitti, 16 anni di Melilli; Miss Artemide Angelica Benvissuto, 14 anni di Enna; Miss Eleganza Luana Ferlito.

La preparazione dei concorrenti è stata affidata a un team di professionisti: Ambra e Parrucchieria Immagine di Maria Pia per l’hairstyling, Euthalia di Barbara Russo e Studio di Bellezza ed Estetica di Stefan Anca per il make-up.

La Scala della Moda si conferma ancora una volta un evento capace di coniugare bellezza, impegno sociale e promozione del territorio, rendendo quest’anno un sentito omaggio alla memoria del suo fondatore, con un’edizione intensa, partecipata ed emozionante.