Enna, la San Calogero ancora al buio: Cappa sollecita il Comune

Nonostante dall’ottobre del 2024 siano stati ultimati i lavori di manutenzione sulla strada provinciale 51 ” Strada di arroccamento sud-est San Calogero”, arteria strategica che collega Enna Bassa con il capoluogo e in modo particolare con il Castello di Lombardia, e predisposto l’impianto di illuminazione, l’arteria rimane ancora al buio.

Anche se non inserito nel progetto il Libero Consorzio ha provveduto con fondi propri derivanti dalle economie di gestione ad predisporre l’impianto di pubblica illuminazione, che doveva essere attivato dal Comune di Enna.

Sulla questione è intervenuto il consigliere provinciale con delega alla viabilità, Salvatore Cappa, che interesserà la collega assessore comunale, Gaetana Palermo, per sollecitare questo intervento ritenuto particolarmente utile e necessario.

“E’ questa un’arteria di accesso al capoluogo di particolare interesse viario e turistico, oggi finalmente percorribile grazie al progetto di manutenzione realizzato dal Libero Consorzio, ma che necessita di essere adeguatamente illuminata per renderla maggiormente sicura considerato l’afflusso veicolare, compresi i pullman turistici in visita al centro storico e al castello. L’Ente è stato lungimirante nel predisporre durante l’esecuzione dei lavori. Adesso tocca al Comune istallare i lampioni. Da parte nostra la massima collaborazione”.

Gli interventi previsti nel progetto hanno migliorato la percorribilità di questa importante arteria di collegamento con il capoluogo, lunga quasi 3 chilometri. E’ stato sostituito il pavimento stradale, collocate le barriere di sicurezza, realizzata la pulizia e sono state rifatte le cunette, costruiti i muretti di sostegno e installata la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale.