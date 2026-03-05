Enna, “La Salute è un puzzle di scelte quotidiane”: l’iniziativa dell’ASP sulla prevenzione

PUBBLICITÀ

L’evento “La Salute è un puzzle di scelte quotidiane”, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini della comunità ennese. L’iniziativa, arricchita dalla presenza di relatori di alto profilo nel settore sanitario, ha favorito un dibattito attento e propositivo, molto apprezzato dai partecipanti, che hanno espresso l’interesse a ulteriori approfondimenti su tematiche di prevenzione.

PUBBLICITÀ

Durante l’evento, è stata presentata una relazione sull’aderenza terapeutica, a cura del Dott. C. Russo, Direttore della Farmacia Territoriale, in occasione della partecipazione dell’Asp di Enna alla campagna di sensibilizzazione “Ricordati di stare bene”, promossa da HappyAgeing – Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo – e Federsanità ANCI Regionale, in collaborazione con il Comune di Enna.

I temi affrontati dalla campagna, in linea con i compiti istituzionali dell’UOS.EPSA, hanno l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la gestione delle malattie croniche non trasmissibili e il mantenimento di una buona qualità della vita, attraverso corretti stili di vita e il miglioramento dell’aderenza terapeutica.

Il coordinamento dell’evento, affidato alla Dott.ssa Caramanna, Responsabile dell’UOS. di Educazione alla Salute, e al suo team, ha mirato a integrare i vari livelli istituzionali nell’attuazione di interventi di prevenzione, in coerenza con il Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025. L’obiettivo è promuovere scelte comportamentali consapevoli e stili di vita salutari nella quotidianità.

Nel corso della giornata, svoltasi il 19 febbraio, sono stati affrontati diversi temi, tra cui movimento e attività fisica, educazione alimentare, vaccini, sicurezza chimica, screening oncologici e uso corretto dei farmaci.

“Si ringraziano il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Valverde e il Comune di Enna, che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento mettendo a disposizione l’Auditorium”, sottolineano gli organizzatori. “Un ringraziamento speciale va ai relatori, che con i loro interventi hanno arricchito l’iniziativa: Carmen Pulvirenti e Vera Arena, Dirigenti Psicologi presso Educazione e Promozione della Salute; Salvino Bombara, Presidente Centro Sportivo Italiano; Riccardo Caccamo, Presidente del Comitato Territoriale UISP Enna; Valerio Calabrese, Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva presso Kore; Maria Fascetto, Direttore UOC Laboratorio Sanità Pubblica e Referente Regionale per la Sicurezza Chimica; Ornella La Blanca, Responsabile Centro Gestione Screening; Calogero Russo, Direttore UOC Farmacia Territoriale; Mario Giuffrida, Dirigente Farmacista; Franco Belbruno, Direttore UOC Epidemiologia Sanitaria. Grazie, inoltre, a tutti i partecipanti e ai collaboratori per aver contribuito al successo di questa importante iniziativa di promozione della salute pubblica.”