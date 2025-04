Enna: “La Salute al Centro”, al via attività gratuite di ginnastica dolce

PUBBLICITÀ

Grazie alla sensibilità del presidente nazionale ASC, Luca Stevenato, e del presidente regionale ASC, Fabio Gioia, la città di Enna è stata inclusa nel progetto nazionale “La Salute al Centro”. L’iniziativa mira a contrastare la sedentarietà e il crescente tasso di obesità attraverso l’esercizio fisico, contribuendo così a ridurre le spese sanitarie legate alle malattie croniche.

Secondo le statistiche, la Sicilia, ed Enna in particolare, registra tra i più alti livelli di sedentarietà in Italia. Per affrontare questa emergenza, il Comitato Provinciale ASC di Enna, in collaborazione con la società sportiva ASD Eagles APS, ha avviato un programma gratuito di ginnastica dolce. Il progetto è coordinato dalla Dottoressa Emilia Manieri, mentre le attività sono guidate dall’istruttore Stefano Patelmo.

La prima classe, composta da 10 donne, ha già iniziato gli allenamenti con entusiasmo e partecipazione. Il presidente ASC di Enna, Giuseppe Germanà, ha espresso soddisfazione per il riscontro positivo e annunciato che nei prossimi mesi verranno avviate ulteriori iniziative socio-sportive nei vari distretti socio-sanitari della provincia. L’obiettivo è la creazione dei primi Centri della Salute, spazi dedicati al benessere fisico e alla prevenzione delle malattie attraverso l’attività motoria.

“Un’ora di attività fisica può prevenire numerose patologie croniche. Il nostro impegno è diffondere la cultura del movimento e rendere accessibili a tutti le opportunità di migliorare la propria salute”, ha dichiarato Germanà.