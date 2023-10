Enna: la Roga approda a Torino

PUBBLICITÀ

La ROGA S.p.A., azienda siciliana di eccellenza nazionale nel settore della tecnica ortopedica, dal 1° Settembre è entrata ufficialmente a Torino con una propria filiale, dopo aver acquisito una storica ortopedia locale. Inizia così, ufficialmente, un nuovo percorso per l’azienda ortopedica ennese, finalizzato a costruire una presenza solida anche nel Nord Italia, con il fine di garantire i propri servizi anche all’utenza di altre regioni e confrontarsi e conoscere una nuova ed entusiasmante realtà quale quella piemontese.

PUBBLICITÀ

L’operazione nasce dall’idea di voler costruire un nuovo e importante progetto nel Nord Italia. Da realizzarsi, tuttavia, non aprendo ex novo, ma giovando di realtà già esistenti ed affermate, che permettano di unire competenza, conoscenza ed innovazione. Per questo, ROGA ha acquisito la Di Mariano, operante a Torino in Corso Regina Margherita sin dal 1987, storica ortopedia affermata nel panorama torinese in ambito sopratutto protesico ed attiva nel rapporto con strutture sanitarie e centri di ricerca.

Da adesso, tutto questo sarà ROGA: l’azienda siciliana – esperta nella realizzazione di tutti i presidi ortopedici (calzature ortopediche, tutori, busti, protesi di arto inferiore e superiore), nel commercio di settore, nelle prestazioni sanitarie nonché nella ricerca e della formazione – abbraccia ed acclude dentro di sé l’esperienza della Di Mariano e porta nel panorama torinese una ventata di novità, mettendo a disposizione la completezza della propria offerta, il proprio know-how e le eccellenze tipiche della propria storia aziendale.

“La nuova filiale a Torino è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara il presidente e il direttore tecnico della ROGA, il dott. T.O. Rosario Gagliano – la storia della Di Mariano, il suo capitale umano, da adesso diventano la nostra storia ed il nostro capitale umano. Vogliamo confrontarci con il territorio ed allo stesso tempo mettere a disposizione le nostre conoscenze e le nostre idee. Per questo traguardo ringrazio i nostri collaboratori, che non si sono mai risparmiati, e do il benvenuto a quelli nuovi, nella convinzione che da adesso il nostro progetto aziendale si potenzia, si accresce ed è pronto a lavorare per raggiungere nuovi e più ambiziosi obiettivi”.

La nuova filiale conserverà, infatti, il capitale umano della storica ortopedia di Corso Regina Margherita, e l’utenza potrà vedere ancora i Di Mariano in filiale.

“Sarà una ventata di qualità e di novità – dichiara il dott. T.O. Gabriele Di Mariano – e ROGA metterà al centro il cliente nella sua dimensione umana, sociale e relazionale, secondo una filosofia che è stata nostra per oltre trentasei anni di attività. Continueremo a migliorare la qualità di vita e ad essere amici dei nostri assistiti, dentro una nuova famiglia, come quella di ROGA, in cui potremo offrire e migliore la qualità e il livello tecnologico delle forniture ortopediche. Una storia che continua, evolve e si prepara alle sfide del nostro tempo e di domani”.

Presto, fanno sapere dalla direzione, ci saranno tante nuove iniziative su Torino e l’ambizione è quella di costruire progetti sinergici e virtuosi nel migliore interesse dell’utenza ortopedica, dove continuità, innovazione e progresso possano essere le parole fondanti di un vincente e funzionale progetto imprenditoriale.