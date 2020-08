Enna: la riscoperta del culto di Sant’Elia il Giovane

C’era una volta Elia, nato con il nome di Giovanni, in una Enna del lontano anno del Signore 823.

È Sant’Elia il Giovane, nativo di Enna, ma morto a Salonicco in Grecia nel 903, dopo una vita avventurosa e piena di viaggi, miracoli e veggenze. Elia è considerato un santo taumaturgo, padre del monachesimo asceta e tra i principali santi italo-greci. Elia aveva vissuto solo la prima parte della sua lunga vita nel capoluogo ennese, allorché a causa dell’invasione della città da parte degli Arabi nell’859 fu costretto ad abbandonarla, venendo comunque in un secondo momento fatto prigioniero e trasportato in Africa, da dove cominciò invece la sua vita piena di avvenimenti intensi e miracolosi.

Francesco Gatto, insegnante di Religione e grande conoscitore della mistica dei santi italo-greci, alla schiera dei quali anche il nostro Elia cittadino appartiene, ci spiega come negli anni la memoria del santo ennese si sia persa a fronte di un culto quasi esclusivamente incentrato sulla figura della Madonna, che ha fatto però perdere le tracce del santo. “Eppure – dice – le due figure non sono affatto in contraddizione e potrebbero tranquillamente coesistere”.

Com’è possibile che una figura così carismatica quale quella di Sant’Elia sia stata avvolta dalle nebbie dell’oblio – ci chiediamo – e come d’improvviso sia riaffiorata alla luce…

Sì, perché da tre anni a questa parte il 17 agosto a Enna si festeggia nuovamente Elia il Giovane, in una Chiesa del Carmine eletta alla sua memoria e che da due anni custodisce anche una statua del santo. Quest’anno alle celebrazioni e alla santa messa officiata da Monsignor Rosario Gisana, vescovo della diocesi di Piazza Armerina, ha partecipato anche l’Archimandrita Padre Alessio Mandanikiotis, esponente della Chiesa Ortodossa.

“È stato proprio Monsignor Gisana – ci racconta ancora Gatto – a voler fortemente riprendere e rinvigorire la memoria del monaco anacoreta, proprio per incoraggiare il dialogo ecumenico tra le due Chiese che ne condividono il culto”.

Promuovere il dialogo interreligioso tra i popoli, dunque, inteso da un punto di vista non solo religioso ma anche sociale, in un momento di grande confusione e smarrimento per tutta l’umanità. E, per far ciò, riportare alla memoria dei contemporanei l’esperienza ecumenica di un santo che metteva d’accordo la Chiesa Cattolica con quella Ortodossa. Un’utopia?

Eppure c’è tutto un mondo di tradizioni italo-greche di matrice ortodossa, quasi sommerse nella Sicilia dell’interno tra le province di Enna e Messina, che scopriamo con sempre maggiore curiosità ed interesse…

Ed il culto di Elia è molto sentito anche nella zona di Reggio Calabria, soprattutto tra Palmi e Seminara, dove ricorre assieme a quello di Filarete detto l’Ortolano. Questi, il più devoto tra i suoi discepoli, è certamente tra tutti colui che ha vissuto secondo i dettami del santo ennese e colui che ne condivide adesso il titolo nel monastero ortodosso, dedicato ad entrambi i santi. Risalente al X secolo e sito a Seminara, il monastero è gestito con cura dall’igumena madre Stefania e custodisce anche una parte delle reliquie del santo ennese. Altre reliquie del santo invece sono state esposte nuovamente dopo 25 anni nella basilica di Santa Maria dei Poveri, sempre a Seminara. Cattolici e ortodossi accomunati qui dal culto di Elia il Giovane e dal suo discepolo Filarete.

Chissà che il santo ennese non avvicinerà qualcuno scettico alla religione…

D’altro canto, si legge nella celebre Vita del santo – la seconda biografia per importanza dopo quella di Sant’Antonio Abate – la missione ricevuta da Elia il Giovane da parte del Signore era stata proprio quella di “ricondurre i vacillanti alla fede”.

Giuliana Maria Amata