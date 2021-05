Enna. La richiesta di Fratelli d’Italia: “Si affrontino gli annosi problemi della sp 51”

“Non è accettabile che una strada sulla quale persiste un rischio di caduta massi venga chiusa solo ‘teoricamente’ lasciando un varco per permettere il transito delle auto, ribaltando in tal modo ai cittadini la responsabilità del passaggio”. Così il circolo ennese Futuro e Tradizione di Fratelli d’Italia sulla sp 51, la strada San Calogero.

“Chiediamo all’assessore Alloro un incontro – comunicano attraverso una nota stampa – al quale ci presenteremo insieme ad una delegazione di residenti della Contrada San Calogero, perché possa conoscere quali sono i reali problemi che da decenni affliggono i nostri concittadini”.

“Ai cittadini non interessano – dice la presidente del circolo Eliana Longi – le beghe politiche o giuridiche o i conflitti di competenze. Siamo felici di apprendere che, indipendentemente dalle competenze, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con interventi ordinari ed è proprio per questo che chiediamo un incontro con l’Assessore Alloro perché riteniamo che sia giunto il momento di affrontare contemporaneamente anche gli altri annosi problemi. La contrada in questione – prosegue Longi – pur essendo pienamente inglobata nel tessuto urbano, non è servita nè dalla condotta dell’acqua nè del gas, l’intera zona non è illuminata e non è servita da mezzi pubblici, il manto stradale versa in condizioni inaccettabili e non sono più presenti catarifrangenti a bordo strada, infine neanche la manutenzione ordinaria del taglio della vegetazione che invade la carreggiata viene effettuata con regolarità”.

“Crediamo – conclude Eliana Longi – che l’unica strada per poter finalmente risolvere i diversi problemi che affliggono la contrada San Calogero è quella di convocare una Conferenza dei Servizi in cui tutti gli attori possano coordinarsi per porre in essere tutti gli interventi necessari. Sarebbe uno spreco di tempo e di denaro se dovesse essere aperto il cantiere per la realizzazione dell’illuminazione senza realizzare contestualmente il passaggio della tubazione dell’acqua, del gas e della fibra e, successivamente, il ripristino del manto stradale”.