Enna. La richiesta di Cidec sui vaccini: “Priorità anche a parrucchieri ed estetisti”

Il presidente provinciale Cidec Massimo Petrone interviene sulla questione del piano vaccinale.

“Il criterio contenuto nel piano vaccinale – si legge nella nota stampa – è quello anagrafico, quindi con precedenza ai più anziani, con un’attenzione prioritaria alle categorie professionali ritenute a più alta probabilità di contagio (medici, infermieri, operatori sanitari, personale Rsa), a chi lavora o vive nei setting a rischio (penitenziari e luoghi di comunità), svolge un lavoro di particolare rilevanza sociale (docenti e personale scolastico) o garantisce un servizio essenziale (Forze armate, Forze di Polizia). Ma vanno considerati anche altri fattori di rischio quali il numero medio di contatti con altre persone richiesti nello svolgimento dell’attività lavorativa, l’interazione con clienti esterni o con il pubblico, la frequenza del lavoro al chiuso, la vicinanza fisica ad altre persone nello svolgimento del lavoro. Estetiste e parrucchieri – prosegue Petrone – hanno anch’essi un’elevata esposizione al rischio Covid, pur avendo attuato tutte le misure previste dai protocolli, ma alcune criticità possono solo essere attenuate e non eliminate. Pertanto sarebbe opportuno pensare ad un loro inserimento immediato tra le ‘liste di riserva’ per evitare di sprecare le dosi di vaccino e programmare, in caso di maggiori dosi, la loro vaccinazione con priorità, mettendo così in sicurezza il comparto”.