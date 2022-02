Enna, la richiesta del Pd: “Il policlinico universitario diventi realtà”

Il Policlinico Universitario diventi subito una realtà per la provincia di Enna. Questo è l’elemento che unanimemente è stato ribadito nel corso della manifestazione organizzata giovedì alla Galleria Civica dal Partito Democratico sui temi della solidarietà, della sanità, dello sviluppo del territorio e delle opportunità derivanti dalle risorse del PNRR.

La discussione, coordinata dal capogruppo del Pd di Enna Stefania Marino, è stata avviata dal segretario provinciale Vittorio Di Gangi che, con il presidente provinciale delle ACLI Salvo Notararigo, ha fatto il focus sui temi socio-assistenziali, primo tra tutti quello dello spopolamento.

“Il decremento della popolazione a cui si assisteste in questo scorcio di secolo – ha dichiarato Di Gangi – si è acuito ancor di più in questo ultimo triennio, anche a causa della pandemia. Basti pensare che negli ultimi 20 anni abbiamo avuto una riduzione di quasi 20.000 abitanti e che, seguendo il trend negativo (-1,5% all’anno) degli ultimi tre anni, prima del 2025 la popolazione scenderà al di sotto dei 150.000 abitanti a fronte dei 177.000 del 2001”.

“Per venire incontro alle esigenze sempre più pressanti di una popolazione che invecchia, bisogna assicurare adeguati servizi sociali per la cura e l’assistenza alla persona – ha affermato Notararigo – con particolare riguardo ai più fragili e in stato di abbandono ma anche ai disabili. Occorre creare nuove strutture socio-sanitarie per ospitare anziani e disabili, senza trascurare quelle per la prima infanzia come gli asili nido”.

Forte è stato il messaggio lanciato da tutti sulla necessità di invertire la tendenza e colmare il gap esistente tra le aree interne e le aree metropolitane, così come tra il Sud e il Nord del Paese, sfruttando le risorse del PNRR. Il Pd ha richiesto che nella distribuzione delle risorse ai territori non si tenga conto soltanto del parametro della popolazione, ma anche delle carenze da colmare.

In tema di sanità sono intervenuti il dott. Renato Mancuso, presidente provinciale dell’ordine dei medici di Enna, il dott. Antonio Muratore e il dott. Angelo Girasole.

È stata avanzata la proposta di creare ulteriori nuove strutture con l’obiettivo strategico di ampliare l’offerta sanitaria provinciale e rendere la medicina di base più vicina ai cittadini. Le proposte di un secondo ospedale di comunità ad Agira, comune capofila del Distretto Sociosanitario D21 oltre a quello già previsto di Leonforte, così come di un terzo a Valguarnera e di una casa di comunità nei comuni di Troina e Catenanuova vanno in questa direzione.

La qualità dell’offerta sanitaria può essere elevata anche con l’acquisto di nuove attrezzature, con l’avvio della telemedicina e con l’investimento sulla formazione e ricerca, si completa con la creazione del Policlinico Universitario, in considerazione anche del fatto che ad Enna sono presenti due facoltà di medicina.

È stato posto l’accento anche sulla carenza di medici nei quattro ospedali della provincia che obbliga alla chiusura di reparti importanti e costringe i pazienti ad emigrare altrove per curarsi.

Francesco Iudica, direttore generale dell’ASP di Enna, ha tenuto a precisare che “la creazione del Policlinico Universitario da solo non basta. Al fine di rendere più qualitativo il servizio sanitario provinciale occorre anche riorganizzare la rete ospedaliera nella direzione della diversificazione e della specializzazione, puntando anche su nuovi modelli di servizio come la telemedicina su cui già l’ASP sta lavorando in fase sperimentale”.

L’importanza del mondo accademico nel processo di sviluppo del territorio è stata rimarcata dal Presidente della Kore Cataldo Salerno il quale ha fatto presente che “oltre l’80% degli studenti iscritti alla Kore provengono dalle altre province siciliane, ma anche da altre regioni d’Italia, e che questo aiuta l’economia locale. Avere ottenuto dal 2020/2021 l’avvio della facoltà di medicina impone un rapporto diverso tra la Regione e l’Università Kore in materia sanitaria al fine di programmare le strutture e le attività necessarie per lo svolgimento della didattica e della ricerca”.

Il Senatore Crisafulli, nel suo intervento, ha posto l’accento sul fatto che “per ottenere grandi risultati occorre ricostruire quello spirito di comunità che ha portato questo territorio ad avere il quarto polo universitario. Soltanto con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutte le forze politiche e sociali del territorio, nonché delle amministrazioni locali, si può ambire ad uno sviluppo del territorio e a fermare l’emorragia dello spopolamento. La costituzione del Policlinico Universitario ennese in rete con tutti e 4 gli ospedali della provincia, congiuntamente all’Istituto Oasi di Troina, sono elementi essenziali per la formazione accademica e la ricerca scientifica”.

Il capogruppo del PD all’assemblea regionale, On. Giuseppe Lupo, ha rappresentato la disponibilità del PD siciliano ad interagire con i rappresentanti del territorio al fine di farsi carico delle loro istanze.