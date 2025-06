Enna: “La quotidianità straordinaria della corsia”, il nuovo libro di Mario Rizzo

PUBBLICITÀ

Metodologia clinica e approccio al lavoro dell’internista ospedaliero, seguendo le indicazioni della medicina narrativa: è questa l’essenza del libro scritto da Mario Rizzo, dirigente medico di Medicina Interna presso l’ospedale di Enna, presentato da Benedetta Stancanelli, direttore della Medicina Interna dell’ospedale San Marco di Catania. Il titolo dell’opera è “La quotidianità straordinaria della corsia. Casi clinici in Medicina Interna”.

Si tratta di un testo, edito da La Moderna, che vuole essere una guida per studenti e neolaureati in Medicina, ma anche uno spunto di confronto per i medici più esperti, affrontando – tra l’altro – il delicato tema dell’errore in medicina.

Nel volume sono descritti trenta casi clinici emblematici, che riflettono la complessità dei pazienti in Medicina Interna.

Il libro è disponibile presso la libreria Minerva, l’Edicola Monaco, l’Edicola di Anita, La Moderna e anche online.