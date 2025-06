Enna: la Pro Loco lancia l’idea delle navette per i turisti

PUBBLICITÀ

Fruizione dei luoghi simbolo del capoluogo, eventi e prospettive per il turismo sono stati al centro del terzo appuntamento — l’ultimo prima della pausa estiva — di “Incontri fuori dal comune”, il format lanciato dalla Pro Loco Enna e moderato dalla giornalista Tiziana Tavella, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle istituzioni e creare un dialogo diretto e partecipato.

Protagonista dell’incontro è stato l’assessore comunale agli eventi Mirko Milano, che ha risposto alle numerose domande dei presenti. Tante le proposte avanzate dai cittadini, molte delle quali sono state prese in considerazione dall’assessore.

Tra le idee discusse, anche quella presentata dalla Pro Loco Enna, che ha suggerito un’iniziativa pensata per migliorare la viabilità turistica in città e subito realizzabile: l’introduzione di navette turistiche con fermate nei principali luoghi di interesse.

«Pensiamo che le navette potrebbero diventare un mezzo per far conoscere Enna ai turisti in sicurezza e con i giusti tempi per ogni esigenza» ha spiegato la Pro Loco, illustrando il funzionamento del servizio, simile al modello “tour go round”.

Il turista parcheggerebbe al piazzale Pisciotto, pagherebbe un ticket simbolico (ad esempio 5 euro) e riceverebbe un biglietto giornaliero, con la possibilità di salire e scendere dalla navetta durante tutta la giornata. Insieme al ticket verrebbe fornita una mappa illustrativa dei luoghi visitabili ad ogni fermata, per permettere a ciascuno di personalizzare l’esperienza in base ai propri interessi.

La proposta, che richiederebbe il coinvolgimento di più assessorati, includerebbe fermate fino al Castello di Lombardia, offrendo una soluzione concreta ad alcune delle criticità segnalate dai turisti. I residenti continuerebbero a usufruire gratuitamente del servizio.

Tra gli altri temi sollevati durante l’incontro: l’apertura delle chiese, la chiusura dei bar durante l’ora di pranzo la domenica e curiosità varie per migliorare la qualità della vita per cittadini e visitatori. L’associazione Cuochi di Enna ha seguito i lavori in videocollegamento.

Intanto, continua il successo degli eventi estivi organizzati dalla Pro Loco. Domenica scorsa, il Castello di Lombardia è stato animato da un grande afflusso di famiglie per l’iniziativa “Il Castello Incantato”, con L’Isola di Peter Pan e il mago Claps, che hanno intrattenuto i più piccoli con palloncini, zucchero filato, trucca bimbi e tante altre attività.

Tra gli eventi in programma, il prossimo 2 agosto ritorna “…e quindi uscimmo a riveder le stelle”, una serata con postazioni astrofisiche, musica, cibo, bollicine, visite guidate notturne al Castello, anguriata e tanto altro. L’iniziativa rientra nel cartellone “Estate in Pro Loco”, curato dalla Pro Loco Enna per offrire occasioni di intrattenimento e scoperta del territorio.