Enna: la Prefettura valorizza i beni del Fondo Edifici di Culto

In occasione della Festa delle Repubblica, la Prefettura di Enna ha calendarizzato una fitta serie di eventi sul tema dei diritti costituzionalmente garantiti. In quest’ottica e nell’ambito del percorso già intrapreso di valorizzazione e rilancio delle bellezze artistiche del territorio, diverse iniziative sono state dedicate alla promozione dei beni del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, allo scopo di aprire sempre di più alle comunità locali la fruizione e migliore comprensione delle risorse artistiche e culturali della provincia.

Tra le iniziative messe in campo particolare evidenza ha assunto quella che si è svolta a Palazzo Trigona a Piazza Armerina con il convegno dal titolo “La cultura come diritto”, conversazione “La speranza della Storia – I beni del FEC tra memoria nel passato e risorsa nel futuro” a cura del Prof. Giuseppe Ingaglio, storico dell’arte, in collaborazione con il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

Si è svolto presso la Chiesa di San Michele ad Enna un convegno denominato “I beni del FEC a supporto dello sviluppo del territorio”, in collaborazione con il Comune, la Soprintendenza, l’Università Kore (Facoltà di Architettura) e gli studenti del Liceo Scientifico Farinato di Enna che hanno realizzato un video in 3D che ripropone magistralmente tutti i dipinti presenti nella predetta chiesa, tenuto conto che, al momento, gli stessi e la chiesa in questione sono nella fase conclusione dei lavori di restauro.

Presso il Museo Archeologico di Aidone – negli spazi della Ex Chiesa di San Francesco di Aidone, sempre di proprietà del predetto Fondo frutto dell’accordo sottoscritto in data 19 giugno 2020, con l’importante mostra “Dialoghi per immagini” con opere d’arte del Fondo provenienti dalla collezione dei Beni del Monastero delle Carmelitane Scalze di San Marco le Vergini, dalla Chiesa di San Francesco di Piazza Armerina, dalla Chiesa di San Francesco di Barrafranca, dalla Chiesa di Santa Maria di Gesù di Pietraperzia. Sarà visitabile fino 31 ottobre. Una occasione straordinaria, tenuto conto che la Chiesa di San Francesco rappresenta anche l’ingresso al Museo Archeologico di Aidone. Il rilievo mondiale del sito, consentirà, pertanto, di avere un rilevante numero di visitatori.

Inoltre, presso la preziosa Chiesa di San Marco di Enna, patrimonio del FEC, si svolta un’emozionale sfilata di preziosi abiti realizzati dagli studenti settore moda dell’Istituto Federico II° di Enna, ispirati ai meravigliosi ricami e ai disegni del patrimonio proveniente dalla collezione dei beni del Predetto Monastero delle Carmelitane Scalze di San Marco.