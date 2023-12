Enna: la Prefettura si illumina di verde per la “Giornata dedicata alle persone scomparse”

PUBBLICITÀ

Come è noto il 12 dicembre scorso è stata la ricorrenza della “Giornata dedicata alle persone scomparse”, istituita nel 2019 in memoria di quanto accaduto venti anni fa in questa stessa data con la scomparsa di una donna e mamma di due bambini di cui si sono perse definitivamente le tracce.

Anche quest’anno, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, la Prefettura di Enna ha provveduto a diffondere l’apposita brochure, riguardante l’allontanamento di persone con deficit cognitivi, a tutti i soggetti pubblici del territorio, al fine di mettere in campo apposite iniziative di sensibilizzazione sul fenomeno degli scomparsi.

In particolare, quale segno tangibile della giornata il torrione del Palazzo di Governo, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Enna, è stato illuminato di colore verde, simbolo visibile dell’occasione.