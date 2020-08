Enna – La Prefettura: i migranti di Pergusa positivi al Covid oggi saranno trasferiti a Palermo

Si comunica che nel corso della giornata di oggi, domenica 9 agosto 2020, sulla base delle immediate sinergie intercorse con l’Assessorato Regionale della Salute, la Prefettura di Palermo, il Comune di Enna, il Comitato Regionale per la Sicilia della Croce Rossa Italiana e le Aziende Sanitarie di Palermo ed Enna, i 15 migranti risultati positivi al Covid-19, in atto ospitati presso il Centro di Accoglienza “La Porta del Mondo”, gestito dalla Cooperativa Ippocrate di Enna, saranno trasferiti a cura della stessa Croce Rossa, presso l’Hotel San Paolo Di Palermo già individuata dalla Regione Siciliana quale struttura Covid attivata. In relazione a tale situazione, comunque, l’Azienda Sanitaria locale continuerà a disporre adeguata sorveglianza sanitaria sia nei confronti del rimanente gruppo di migranti, alloggiati presso la predetta struttura che degli operatori della medesima, tutti risultati negati al tampone del Covid-19. La restante comunità ospite del centro è caratterizzata da una particolare fragilità sociale per la presenza di due donne singole, di dieci minori non accompagnati e di quattro nuclei familiari di cui fanno parte quattro donne e cinque minori di età inferiore a cinque anni.