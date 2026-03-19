Enna, la Prefettura apre le Sale di rappresentanza per le Giornate FAI di Primavera

PUBBLICITÀ

Nell’ambito delle iniziative dedicate alle celebrazioni per i Cento anni dall’istituzione della Provincia di Enna, la Prefettura apre al pubblico le Sale di Rappresentanza del Palazzo di Governo in occasione delle Giornate FAI di Primavera, sabato 21 e domenica 22 marzo 2026,

L’apertura straordinaria del Palazzo del Governo vedrà la partecipazione della Delegazione FAI e degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “N. Colajanni – P. Farinato”, e offrirà alla cittadinanza l’opportunità di conoscere e apprezzare le opere e gli arredi del Palazzo del Governo, nonché di comprenderne la funzione istituzionale.

L’edificio, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna, è stato progettato dall’architetto palermitano Salvatore Caronia Roberti − allievo di Ernesto Basile − ed ultimato tra il 1937 e il 1941. Il duplice intento − come si legge nella relazione al progetto presentata dall’architetto − era quello di “costituire un nuovo centro di vita cittadina degno di un capoluogo e di valorizzare le bellezze panoramiche di Enna”.

Tra gli ambienti di particolare rilievo del palazzo, le Sale di Rappresentanza della Prefettura sono tra le più rappresentative della concezione architettonica del Caronia − al contempo monumentale ma sempre orientata all’uso razionale degli spazi − e sono oggi arricchiti dalla presenza di beni di proprietà del Fondo Edifici di Culto.

Le visite guidate si terranno sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00.