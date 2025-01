Enna, La Porta: “Mensa scolastica, al lavoro per trovare soluzione che accontenti tutti”

PUBBLICITÀ

Lunedì scorso si è svolta una riunione presso il Comune di Enna in merito al problema della mensa scolastica. Erano presenti i rappresentanti dei genitori delle scuole primarie della città.

L’assessore alla comunità educante, Giuseppe La Porta, insieme ai responsabili degli uffici, si è messo a disposizione dei genitori per trovare una soluzione al problema dei rincari.

“Stiamo lavorando per una soluzione che accontenti tutti, in particolare chi ha più figli”, ha riferito l’assessore La Porta, aggiungendo che tra le intenzioni vi è quella di prevedere alcune fasce di reddito in più rispetto alle tre attuali.

I genitori, da parte loro, sarebbero disposti ad accettare un aumento massimo di 70 centesimi a pasto per tutte le fasce rispetto alle tariffe del 2024. Le nuove tariffe in vigore dal nuovo anno, invece, prevedono un aumento di 1,50 € per ogni fascia ISEE.