Enna: la Polizia Postale non invitata al 170° anniversario della Polizia di Stato

La segreteria provinciale di Enna del “Sindacato Italiano Appartenenti Polizia” ha espresso la propria solidarietà al responsabile e al personale della sezione polizia postale e delle comunicazioni di Enna, in quanto non invitati alla celebrazione del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato che si è svolta nel capoluogo nei giorni scorsi. A comunicarlo attraverso un comunicato stampa il segretario generale provinciale Antonio Bellomo.

“Proprio così – scrive Bellomo nel comunicato stampa – mentre in tutte le città italiane è stato commemorato il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, a Enna, invece, si è magnificata la festa della Questura, ove l’attenzione è stata, puntigliosamente, rivolta a porgere il doveroso invito e ad assicurarsi della partecipazione all’evento di tutte le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, delle rappresentanze delle altre forze di polizia in congedo, degli alunni degli istituti scolastici, del Gonfalone del Comune e del Libero Consorzio Comunale di Enna, ma non del responsabile e del personale della sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Enna”.

“Invero – scrive Bellomo – la Questura, tra gli invitati ‘istituzionali’, si è ricordata del dirigente della Sezione Polizia Stradale di Enna e dei dipendenti Distaccamenti Catenanuova e Nicosia, dimenticando che a Enna esiste un’altra specialità della Polizia di Stato, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, il cui personale altamente qualificato ben avrebbe potuto partecipare, anche con uno stand, alla manifestazione celebrativa e illustrare agli alunni degli istituti scolastici e alla gente comune attratta dall’importante manifestazione, ad esempio, le insidie che si celano dietro all’immenso mondo del web, contribuendo a dare il giusto lustro e il meritato risalto all’Istituzione ‘Polizia di Stato’, specie nel giorno del suo 170° compleanno”.

“È facilmente immaginabile – prosegue Bellomo – l’avvilimento, lo scoramento, la mortificazione e l’umiliazione provata dal Personale della Sezione Polizia Postale di Enna. Ai colleghi ‘dimenticati’ va tutta la nostra stima e ammirazione, non disgiunte da un sincero e profondo sentimento di solidarietà”.