Enna: la Polizia Penitenziaria in stato di agitazione

La Polizia Penitenziaria di Enna conferma lo stato di agitazione e preannuncia un sit-in di protesta. Lo comunicano le organizzazioni sindacali SAPPe, OSAPP, UIL PA, U.S.P.P., FSA/C.N.P.P., F.P. CGIL e FSN-CISL attraverso una nota inviata alle autorità competenti, a causa della forte carenza di personale.

Le organizzazioni sindacali comunicano, infatti, che l’organico a Enna è carente di quaranta agenti.

“I dati di cui sopra sono testimoniati dalle gravissime incongruenze giornaliere” scrivono i sindacati che denunciano seri pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Veramente l’Amministrazione Penitenziaria crede nella regolarità della pianta organica di Enna? – le domande che si pongono i sindacati – Come si può pretendere la realizzazioni di progetti senza risorse? Come è possibile dare garanzia alla sicurezza se non vi sono Agenti che ne garantiscono l’osservanza? Un progetto non realizzabile testimonia un fallimento – spiegano i sindacati – e la mancanza di garanzia alla sicurezza è un fallimento, come un fallimento è il non dare condizioni di benessere al personale di Polizia che ad oggi non ha garanzie per fruire di un vero piano ferie alla pari degli altri uomini dello Stato; non ha diritto alle condizioni di benessere perché espleta il proprio mandato Istituzionale in posti di servizio fatiscenti e non conformi alla normativa vigente; non ha condizioni di garanzia sulla propria persona per le continue aggressioni che subisce grazie ad un progetto dell’Amministrazione che ha volutamente accolto soggetti psichiatrici malgrado le condizioni operative del Reparto di Enna non lo consentano; non ha condizioni di garanzia per le relazioni sindacali poiché fortemente contrastata dalla scelta unilaterale dell’Amministrazione che pare non applica in toto gli accordi stabiliti; non ha condizioni di benessere per l’assenza di un locale Bar dove potersi rifocillare durante l’espletamento di un massacrante turno di servizio; non ha condizioni di benessere perché viene obbligato a fruire di una mensa di servizio spesso priva di derrate alimentari; non ha condizioni di benessere e sicurezza per la mancata apertura del Reparto Ospedaliero detentivo, ove ancora oggi sono costretti ad espletare il servizio armato tra le corsie d’ospedale armati tra i vari pazienti; non ha condizioni di benessere e sicurezza per la mancata realizzazione di un Reparto “CELLE” presso il Tribunale di Enna”.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto alle autorità di intervenire e di effettuare un’immediata ispezione all’interno della Casa Circondariale, preannunciando un sit-in di protesta il prossimo 26 settembre.