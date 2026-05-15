Agira: La Polizia di Stato incontra gli studenti su bullismo e cyber crime

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Presso l’Istituto Comprensivo Statale “G. Giusti Sinopoli” di Agira, lo scorso 15 aprile si è svolto un importante incontro formativo dedicato ai temi della sicurezza digitale e della prevenzione del disagio giovanile.

L’evento ha visto la partecipazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Enna, che hanno incontrato gli alunni delle scuole elementari per approfondire questioni sempre più centrali nella vita quotidiana dei ragazzi.

Durante l’incontro, che ha visto l’intervento del Dirigente del Commissariato Dr. Francesco Muffoletto e degli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Enna, sono stati affrontati argomenti di grande attualità, tra cui bullismo e cyberbullismo, deepfake e manipolazioni digitali, oltre ai rischi legati al cyber crime, illustrando ai giovani studenti come riconoscere le situazioni pericolose e come proteggersi.

Gli agenti hanno spiegato in modo concreto come un uso inconsapevole dei social network e degli strumenti digitali possa esporre i minorenni a rischi significativi, evidenziando l’importanza di adottare comportamenti responsabili online.

Ampio spazio è stato dedicato al fenomeno dei deepfake, una tecnologia che consente di manipolare volti e voci attraverso l’intelligenza artificiale, con gravi potenziali conseguenze sul piano della privacy e della reputazione.

L’incontro si è concluso con un vivace confronto tra studenti e operatori, che hanno risposto alle numerose domande dei ragazzi, fornendo consigli pratici e chiarimenti utili a un uso più sicuro e consapevole della rete.

L’iniziativa rientra nel percorso di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e la Polizia di Stato, volto a promuovere tra i giovani una cultura della legalità e del rispetto, sia offline che online.