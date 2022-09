Enna: la Polizia di Stato festeggia il Patrono San Michele Arcangelo

Anche quest’anno, per celebrare la ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, pur nel rispetto del quadro normativo relativo alle misure di contenimento del contagio, la Questura di Enna vuole riunire i propri appartenenti per la celebrazione di una Santa Messa presso la splendida cornice della Chiesa di San Giuseppe di Enna, che si terrà nella giornata di domani. Al rito religioso, officiato da Mons. Rosario Gisana, Vescovo di Piazza Armerina, dal Sacerdote Padre Giacomo Zangara e da padre Angelo Lo Presti, sono stati invitati, oltre agli appartenenti alla Polizia di Stato e al personale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno, anche il Prefetto di Enna, il Presidente e due soci dell’A.N.P.S. in rappresentanza del personale in quiescenza e non, oltre alle massime autorità civili e militari. Durante la messa è prevista la partecipazione del Coro Polifonico “Don Enzo Cipriano” di Piazza Armerina che eseguirà brani di musica sacra.

A margine del rito religioso il Questore dott. Corrado Basile consegnerà encomi, lodi e onorificenze al personale che si è particolarmente distinto nell’espletamento di attività di servizio. I mezzi saranno schierati all’esterno della Chiesa di San Giuseppe presso la locale piazza Coppola, per consentire, a familiari e non, di effettuare una foto ricordo.

Il Questore, nel corso dei vari momenti celebrativi, rivolgerà il suo personale ringraziamento e apprezzamento a tutti gli operatori che quotidianamente si spendono per il bene comune, con abnegazione e sacrificio, e a tutti coloro che sono vicini alla Polizia di Stato, permettendo loro di svolgere con serenità l’indispensabile servizio alla collettività come baluardo di legalità.