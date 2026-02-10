Enna: la Polizia di Stato commemora Giovanni Palatucci

PUBBLICITÀ

Si è svolta nella mattinata odierna, a Enna, la cerimonia di commemorazione in onore di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume che, durante il secondo conflitto mondiale, salvò migliaia di ebrei dalla deportazione, sacrificando financo la propria vita nel campo di concentramento di Dachau.

PUBBLICITÀ

Al fine di onorare il suo sacrificio, presso il Piazzale delle Rimembranze sito nelle immediate vicinanze del Castello di Lombardia di Enna, alla presenza delle autorità civili e militari, il Questore di Enna, unitamente al Prefetto, ha deposto una corona d’alloro sulla targa commemorativa dedicata a Giovanni Palatucci.

La celebrazione odierna rappresenta il momento conclusivo di un percorso di riflessione e approfondimento avviato già nella giornata di ieri, che ha visto come protagonisti gli studenti delle classi di seconda e terza media dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna.

Nel corso dell’incontro di ieri, gli alunni hanno presentato elaborati dedicati alla figura del “Questore Giusto”, attraverso poesie, riflessioni e disegni ispirati all’esempio di Palatucci. I lavori hanno evidenziato una profonda sensibilità verso i valori dell’altruismo e della solidarietà umana.

L’iniziativa ha assunto un particolare rilievo grazie anche alla presenza del Questore di Enna, dott. Cono Incognito, che ha dialogato con gli studenti. Nel corso dell’incontro, è stata valorizzata l’importanza del legame tra le forze dell’ordine e il mondo della scuola, ribadendo come il ricordo di Palatucci non sia solo un atto formale, ma un esempio vivo di legalità e umanità per i cittadini di domani.