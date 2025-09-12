Enna: la piscina coperta verso la riapertura

PUBBLICITÀ

Dopo un lungo periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione dell’impianto, la piscina coperta di Enna Bassa è pronta a riaprire i battenti. Alcune società di nuoto stanno già annunciando che dal mese di ottobre saranno riavviate le attività.

La riapertura consentirà a cittadini e appassionati di tornare a usufruire di uno spazio dedicato allo sport e al benessere, con corsi di nuoto per tutte le fasce d’età, attività in acqua e momenti formativi per futuri professionisti del settore.

Tra i lavori effettuati, è stato rimosso e smaltito il tetto in amianto da una ditta specializzata; è stata rifatta interamente la copertura, adeguati bagni e spogliatoi per agevolare la fruizione ai disabili, come previsto dalla normativa; sono stati inoltre recuperati spazi interni per aumentare spogliatoi e docce.

La notizia della riapertura è molto attesa dalla comunità ennese. Si attende adesso solo la data ufficiale.